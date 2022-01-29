Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 73 yaşındaki vatandaş, her gün sokak sokak dolaşarak çöplerden topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Soğuk havaya rağmen sokaktaki kuşları besleyen yaşlı adam, insanların ekmeği çöpe atmasına tepkili:

"Hayvanlar da Allah’a inanıyor. Zikrediyor. İnsanlar, Allah’ın verdiği nimetleri çöplere atıyorlar. Bulamayan çok. Kurban olduğum Allah bu rızkı insanoğluna veriyor. İnsanoğlu bu rızkın kıymetini bilmiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu hayvanlar bana dua ediyor."