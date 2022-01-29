Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir kişi araç bakım ve muayene çukuruna düştü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin araç bakım ve muayene çukuruna düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrikçi dükkanına aracıyla gelen A.Ö, iş yeri önüne park etti.
Daha sonra araçtan inerek iş yerine doğru yönelen A.Ö, araçların bakımının yapıldığı çukuru fark edemedi.
Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çukura düşen A.Ö. başından yaralandı.
Çukurdan kendi imkanlarıyla çıkan A.Ö'nün düşme anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
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