Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da durdurulan araçta 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde 1 kilo uyuşturucu madde bulundu.
Konya'nın Kulu ilçesinde ekipler, Ankara-Konya kara yolu Kulu ayrımındaki uygulamada, M.T.'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Şüphe üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü parkına çekilen araçtaki detaylı aramada, hoparlör bölümüne gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu bulundu.
Sürücü M.T. ve beraberindeki J.N. gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Narkotik Uyuşturucu
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