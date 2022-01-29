Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 ev ve 6 araçta arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız 6 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, antika tabanca ve 1517 mermi ele geçirildi.
Yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Trabzon'da kamyonet yoldan site bahçesine düştü: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz