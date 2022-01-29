Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kamyonet yoldan site bahçesine düştü: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da yoldan site bahçesine düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Mısırlı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyreden kamyonet, kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yüksekten sitenin bahçesine yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 3 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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