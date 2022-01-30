Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'da bir eğlence merkezi girişinde çıkan kavgada üç kişi silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir eğlence merkezine girmek isteyen 3 kişi ile iş yerinin güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin görevlisi silahla A.H., E.H. ve Y.A.'yı çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan iş yeri güvenlik görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Sakarya
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