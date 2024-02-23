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Türkiye
AA 23.02.2024 06:28

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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