Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
R.K. yönetimindeki yabancı plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Akhisar ilçesi geçişinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Hafif ticari araçta bulunan 6 kişi, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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