Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli İlçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sedat Bildik idaresindeki otomobil, Konya-Adana kara yolu Türkmen Kavşağı'nda, Mehmet Ali Duru idaresindeki traktöre çarptı. Arkadan gelen Kudret Sır yönetimindeki tır da bu iki araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada, sürücüler Bildik ve Duru ile traktördeki Şengül Duruyaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şengül Duru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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