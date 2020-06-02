Önce çöl sıcakları kavurdu, ardından ani ısı düşüşü ve dolu vurdu. Üzüm diyarı Manisa'da bağlar, son bir aydaki hava değişiminden etkilendi.

Gediz Ovası'ndaki bazı bağlarda ürün daha olgunlaşamadan kararmaya yüz tuttu. Üreticilere göre bu durum rekolteyi de olumsuz etkileyecek.

“Bağlarda yüzde 70’e varan hasarlar meydana geldi”

Dolu hasarı nedeniyle bağlardaki üzümlerin yerlere döküldüğünü belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Dün 1 Haziran 2020 tarihinde saat 12.00’den sonra başlayan yağmur neticesinde ve yağmurdan sonra ilçemizin Paşaköy, Apak, Gözlet mahallelerinde dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışı ardından bağlardan yüzde 60’a, yüzde 70’e varan hasara meydana geldi. Bu tabi ki üzüm rekoltemizi etkileyecek Allah yardımcımız olsun. Buradan zarar gören çiftçilerimize sesleniyorum. Hemen sigorta acentelerine başvurup hasarlarını bildirsinler. Sigorta acenteleri de gelip en kıza zaman bu yerleri kontrol etsinler. En büyük tesellimiz TARSİM sigortalarının olması, TARSİM eksperlerinin müracaat edip, sigorta acentelerinin gelip burada inceleme yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“6 mahallede 10 bin dekar arazide zarar var”

Üzümün yanı sıra zeytinlerde de hasar yaşandığını belirten Okur, “Bizim 2 bin 500 dönüm bağ arazimizde bu şekilde hasar meydana geldi. Bu şekilde bağ arazilerimiz de var, zeytin arazilerimiz de var. Yani bunu topladığımız zaman bizim ilçemizde hemen hemen 6 mahallemizde 10 bin dekara yakın bağ ve zeytin arazimizde büyük derece de hasar oluştu. Çünkü yağmur zaten çok şiddetli geldi. Arkasından oluşan dolu daha da zarar verdi. Yağmurla kalsaydı bu kadar zarar vermeyebilirdi. Önümüzdeki saatlerde de yağmur beklentisi var. Bu da çok büyük bir tehlike. İnşallah bununla ilgili de bir şey olmaz ama çiftçi olarak da tedirginiz. Rekolteyi çok büyük etkiler. Saruhanlı’da, bu zarar ovamızın en kaliteli üzümünü veren 2 bin 500 dönüm arazideki bu zarar haliyle rekolteyi de etkileyecek” dedi.

Tarım uzmanları, bir kez daha tarım sigortasının önemini hatırlattı. Doğal afetlere karşı, mahsulün sigortayla güvenceye alınabileceği belirtildi.