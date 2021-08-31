Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak sündürüldü.
Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı sonrası olay yerine 3 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 40 dakikada kontrol altına aldığı yangın, söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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