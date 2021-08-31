Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğaya karbon salınımının azaltılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ile belediye arasında protokol imzalandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel arasında imzalanan protokol ile 1 milyon fidan bağışlanacak.

Fidanlar, Manavgat'ta yaşanan yangında zarar gören alanların rehabilitasyonu için değerlendirilecek.

Başkan danışmanı Lokman Atasoy, yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Atasoy, "Orman ekosistemini doğru ve akılcı yöntemlerle tekrar oluşturmalıyız. Başkanımız Olağanüstü Meclis Toplantısında yanan yerlerin ağaçlandırılması konusunda ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile işbirliği protokollerinin yapılması konusunda yetki aldı. Şu anda bunun ilkini gerçekleştiriyoruz. Kendisi çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle yola çıktı. Biz ekibi olarak iklim dostu, çevre dostu kent noktasındaki her türlü projeye katkı koyuyoruz" dedi.