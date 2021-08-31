Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 591 kilogram esrar ve 251 bin kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 farklı noktada 452 kilogram toz, 139 kilogram kubar esrar, 251 bin kök kenevir ve 100 skunk bitkisi ele geçirdi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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