Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da kanguru faresi görüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "Kırmızı" listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman’ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman’ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü.
Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip.
Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri.
Etiketler: Doğal Yaşam
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