Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı eşini boğan kişi tutuklandı.
Selçuklu Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Hediye T'yi başını kovaya sokarak boğduktan sonra polise teslim olan Ahmet T'nin Aşayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ahmet T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 7 çocuk annesi Hediye T'nin cenazesinin dün gece yakınları tarafından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan alınarak kent merkezinde defnedildiği öğrenildi.
Olay
Eyyübiye ilçesindeki ikametlerinde dün Ahmet T. ile eşi Hediye T. arasında çıkan tartışma sonrası Ahmet T, ellerini bağladığı eşini başını kovaya sokarak boğmuş daha sonra durumu polise bildirerek teslim olmuştu.
Etiketler: Boğulma
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