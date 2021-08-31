Sarıtosun köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 29 Ağustos'ta başlayan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için 1 yangın söndürme helikopteri, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 90 kişilik ekip, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuluyor.

Dün gelen helikopterlerden 1'nin arıza vermesi nedeniyle geri çekildiği öğrenildi.

Öte yandan yangınının sürdüğü bölge, helikopterden ekiplerce görüntülendi.