Manisa'da çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
Manisa'da gece yarısından sonra fırtına başladı. Kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, aydınlatma direkleri ile ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi.
Manisa'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle, enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu.
Kentin önemli bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.
Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı.
Çatı yola uçtu
Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Direk ve ağaçlar devrildi
Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
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