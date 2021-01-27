Manisa'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle, enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu.

Kentin önemli bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çatı yola uçtu

Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Direk ve ağaçlar devrildi

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: AA]