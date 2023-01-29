Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde 3 katlı apartmanda, dün saat 23.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Yangın, apartmanda duran elektrikli bisiklete de sıçradı. Yangında yayılan duman bir anda tüm binayı sardı. Yangını kısa sürede fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve elektrik dağıtım ekipleri yönlendirildi. Çevrede endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Elektrik dağıtım ekipleri de herhangi bir tehlikeye karşı apartmanın elektriğini kesti. 3 katlı apartmanda bulunan 11 dairede oturan yaklaşık 30 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenenler ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğun dumanın sardığı ve belirli bir süre elektriğin verilemeyeceği öğrenilen apartmanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.