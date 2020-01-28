Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.10'da meydana gelen deprem, 5,08 kilometre derinde kaydedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14,26'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.