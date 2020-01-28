Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.10'da meydana gelen deprem, 5,08 kilometre derinde kaydedildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14,26'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Etiketler: son dakika manisa deprem akhisar depremSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 23:40