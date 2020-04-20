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Manisa'da 416 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 416 kişiye 476 bin lira idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekiplerinin aralıksız kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.
Ekiplerce kent merkezi ile 17 ilçe de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye toplam 476 bin 705 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: Manisa para cezası sokağa çıkma kısıtlamasıSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 03:12
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