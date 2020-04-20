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Yol kontrolü yapan jandarma ekibine silahlı saldırı: 2 asker yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı.
Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri araca "dur" ihtarında bulundu.
Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı.
Şüpheliler yakalandı
Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.
Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: balıkesir Edremit jandarma ekipleri dur ihtarıSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 01:22
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