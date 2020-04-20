Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri araca "dur" ihtarında bulundu.

Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı.

Şüpheliler yakalandı

Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.

Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.