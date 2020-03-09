Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 6,99 kilometre derinde kaydedildi.
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