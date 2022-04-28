Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden tarihi eserleri yurt dışına satmak istediği öne sürülen M.A'yı takibe alan ekipler, şüphelinin bindiği ticari taksiyi durdurdu.

Takside yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 119 sikke ve obje ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.