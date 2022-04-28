Ramazan Bayramı namaz saatleri
Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Bayram namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.
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