Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çaldığı ayakkabıyı beğenmedi, başkasıyla değiştirdi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da teravih namazı kılındığı sırada camiye giren kişi, raftan bir ayakkabı aldı. Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen kişi, onu başka bir ayakkabıyla değiştirip camiden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Teravih namazı kılındığı sırada Gaziosmanpaşa’daki Sarıgöl Camii’ne giren kişi, bir süre namaz kılıyormuş gibi yaptı.
Sonrasında ayakkabıların bulunduğu rafa yönelen kişi, raftaki bir ayakkabıyı montunun altına sokarak yürümeye başladı.
Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen kişi, geri dönüp ayakkabı rafından kendine başka bir ayakkabı seçti. Şüpheli, aldığı ayakkabıyı tekrar montunun altına sokarak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar, caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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