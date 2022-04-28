Teravih namazı kılındığı sırada Gaziosmanpaşa’daki Sarıgöl Camii’ne giren kişi, bir süre namaz kılıyormuş gibi yaptı.

Sonrasında ayakkabıların bulunduğu rafa yönelen kişi, raftaki bir ayakkabıyı montunun altına sokarak yürümeye başladı.

Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen kişi, geri dönüp ayakkabı rafından kendine başka bir ayakkabı seçti. Şüpheli, aldığı ayakkabıyı tekrar montunun altına sokarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar, caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.