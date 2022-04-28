Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır'ın batısı ile Van'ın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi
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