İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretilen ve kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilogram tütün ile 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.