Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da tütün ürünü kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1 milyon 70 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretilen ve kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda, 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilogram tütün ile 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık Sigara
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