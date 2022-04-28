Kırşehir'de sahipsiz kedi ve köpeklerle ilgilenen bir kişi, hayvanları beslemek için Çiçekdağı ilçesi yolu üzerindeki alana gitti. Burada çok sayıda köpeğin telef olduğunu gören hayvansever, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü yetkilileri, Çiçekdağı bölgesinde 5-6 köpeğin farklı zamanlarda telef olduğunu, sebebinin beslenme veya hastalık olabileceğini söyledi.

Zehirlenme veya itlaf edilmeye yönelik bir bulgunun olmadığını vurgulayan yetkililer, sahipsiz köpeklerin kireçlenerek gömüldüğünü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibinin de numune aldığını vurguladı.