Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da, koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye 436 bin lira idari ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Arıcak ilçesi kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.
Zanlılara, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 436 bin lira idari ceza verildi.
Ele geçirilen 29 kilogram salep soğanı muhafaza altına alındı.
Etiketler: Elazığ
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