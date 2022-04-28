Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 200 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ıncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında arama yaptı.
Arama sırasında çuvala gizlenmiş 200 paket halinde 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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