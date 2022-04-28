İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün, mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtildi.

Sanığın 11 Ocak'ta, kira borcunu ödemeyen mağdurların oturduğu eve elinde baltayla gittiği, kapıyı kırarak içeri girdiği, dairenin kapı ve camlarına zarar verdiği anlatıldı.

Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydedildi.

Sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın oğlu hakkında takipsizlik kararı

Sanık Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında "mala zarar verme" suçundan, İhsan Akgün hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Sanık Akgün'ün yargılanmasına ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'da bir kişinin, kiraya verdiği dairenin kapısını baltayla kırdığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan ve dairenin kapısını baltayla kırdığı belirlenen ev sahibi Naim Akgün ile oğlu İhsan Akgün ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.