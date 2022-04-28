Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın yanı sıra mart ve nisanda etkili olan yoğun kar ve sağanak, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesinde yaz döneminde büyük düşüş yaşanan baraj ve göletleri doldurdu.

Sulama amaçlı kullanılmasına rağmen 5 yıldır dolup tahliye edilmeyen Göyne Barajı da bu yıl yağışlarla tam doluluğa ulaşarak çiftçiye umut oldu.

[Fotoğraf: AA]

Göyne Barajı'ndan görevlilerce salınan sular, kanallar aracılığıyla kentteki tarım alanlarına ulaşıyor ve tarlalarına sulama sistemi kuran bazı çiftçiler de bu kanallardan dalgıç motor aracılığıyla tarlalarını suluyor.

"Kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak zorundayız"

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Aksaray, yağışlar sayesinde sulama barajından 2017'den bu tarafa ilk kez su tahliyesi yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl su kaynaklarında artış olduğunu anlatan Aksaray, "Yoğun kar yağışı alan bölgemizde su kaynaklarımızda ciddi oranda artış meydana geldi ancak bu çiftçilerimizin salma sulama yani vahşi sulamayı tercih edebilecekleri anlamına gelmemeli, aksine damlama ve yağmurlama sistemlerine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bir yıl bereketli bir yağış yaşadığımız için su kaynaklarımızı israf etmememiz gerekiyor. Su kaynaklarımız milli kaynaktır, bu kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.