Artvin-Şavşat kara yolu üzerinde yoldan geçen sürücüler, yaralı karacayı fark etti. Sürücülerden Soner Dursun, hareket etmekte zorlanan karacaya yardım etmek istedi.

Yakalamak için hayvana doğru hamle yapan Dursun, karaca ile birlikte 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

Hafif yaralanan Soner Dursun, çevredekiler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralı karaca ise kaçıp gözden kayboldu.

"Nehre düşmedik, ölümden döndük"

Karacayı Doğa Koruma ve Milli Parlak Müdürlüğüne teslim etmek için yakalamaya çalıştığını söyleyen Dursun, o anları şöyle anlattı:

"Yaralı karaca yol kenarında duruyordu. Onu o şekilde orada bırakınca diğer hayvanlara yem olacaktı. Karacaya yaklaştım, onu sağlam bacağından tuttum ama karaca çok güçlüydü. Dengemi kaybederek karaca ile birlikte kayalıklardan düştüm. Karaca üstüme düştü. Hemen alt tarafımızda Çoruh Nehri akıyordu. Oraya düşerken kafamı, bacaklarımı çarptım. Tam nehre düşerken orada bulunan bir taş beni tuttu. Yaşayacak günümüz, verilmiş sadakamız varmış. Ölümden döndüm ama keşke karacayı kurtarabilseydim. O şu an yaralı kırık bacağı ile doğada acı çekerek gezecek. Çok üzgünüm."