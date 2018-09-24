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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Manisa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:  AA
 

Etiketler: Manisa, fetö, operasyon
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