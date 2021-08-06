Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden Alman kadının kardeşi DNA örneği verdi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinin cansız bedenleri bulunmuştu. Yangında yaşamını yitiren Alman Andrea Yiğitokur'un kardeşinden DNA örneği alındı.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde evin bahçesindeki zeytinlikteki cenazeleri bulunan Türk vatandaşı Fahri ile Alman eşi Andrea Yiğitokur'un cenazeleri için Alman kadının kardeşi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gitti.
Cesedin Andrea Yiğitokur'a ait olup olmadığının tespiti için DNA örneği alındı.
Çiftin cenazesi Manavgat'ta toprağa verilecek
DNA sonuçlarının belli olmasının ardından çiftin cenazesinin Manavgat'ta toprağa verilmesinin beklendiği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Kalemler Mahallesi'nde orman yangınının çıkmasının ardından çiftten haber alamayan yakınları yardım istemiş, daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, çiftin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
Son Haberler
- 11:02
- 11:06
- 10:56
- 10:49
- 11:00
Sıradaki Haber
Hakkari'de 71 kilogram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz