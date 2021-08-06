Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde evin bahçesindeki zeytinlikteki cenazeleri bulunan Türk vatandaşı Fahri ile Alman eşi Andrea Yiğitokur'un cenazeleri için Alman kadının kardeşi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gitti.

Cesedin Andrea Yiğitokur'a ait olup olmadığının tespiti için DNA örneği alındı.

Çiftin cenazesi Manavgat'ta toprağa verilecek

DNA sonuçlarının belli olmasının ardından çiftin cenazesinin Manavgat'ta toprağa verilmesinin beklendiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Kalemler Mahallesi'nde orman yangınının çıkmasının ardından çiftten haber alamayan yakınları yardım istemiş, daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, çiftin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.