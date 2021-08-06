Gölbaşı Mahallesi'ndeki İçme Deresi'nde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Yangını söndürme çalışmalarına Buldan Belediyesi personeli de destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Soğutma işlemleri sürüyor

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan orman yangınının ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldüğünü, soğutma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlara "piknik alanları" uyarısı

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik de ormanlık alanlar, mesire yerleri ve tabiat parklarına girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Buldan'a bağlı Türlübey Mahallesi'nde de ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.