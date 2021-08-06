Olay, İstanbul Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafede yaşandı.

Sitede bulunan bir binanın 15'inci katındaki mermer parçası, kafenin çatısına düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü. Müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.