Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.01.2026 16:03

Manavgat'ta hortum 14 serayı kullanılamaz hale getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 14 sera kullanılamaz hale geldi.

Manavgat'ta hortum 14 serayı kullanılamaz hale getirdi

İlçe Tarım Müdürlüğü, Manavgat Ziraat Odası ve TARSİM ekipleri, zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu 14 seranın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zarar gören seraların çoğunluğunun muz seraları olduğunu söyledi.

Karacalar Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Yılmaz, 8 dönümlük muz serasının neredeyse tamamen yıkıldığını kaydetti.

Yılmaz, muzların tam kesim zamanı olduğunu, bu nedenle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

İlçede dün etkili olan hortum nedeniyle seralar zarar görmüş, bazı ev ve ağılların da çatısı uçmuştu. Hortumun şiddetiyle savrulan otomobilin çarptığı 1 kişi yaralanmış, savrulan bazı araçlar da zarar görmüştü.

ETİKETLER
Antalya Doğal Afet Hortum
Sıradaki Haber
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
16:56
Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu
16:40
KDK 2025'te 1086 dosyayı çözüme kavuşturdu
16:42
Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 320 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor
16:23
Sarp'tan 2025'te 5 milyonun üzerinde yolcu geçti
16:20
Katil İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
FOTO FOKUS
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ