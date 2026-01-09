Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.01.2026 15:28

İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı

İstanbul'da hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşlar dikkatli olunması yönünde uyarıldı.

İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgara, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar geliyor

Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımında aksamalar, yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

ETİKETLER
İstanbul Kar Yağışı
Sıradaki Haber
İzmir'de bir evde 2 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
15:33
Ukrayna'da 1000'i aşkın yerleşim yerinde elektrik tamamen veya kısmen kesildi
15:10
Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü Jeju Air faciasında yolcuların kurtulma ihtimali olabilirmiş
15:39
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
14:56
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Altyapımız saldırılara karşı daha fazla korunmalı
15:03
Bakan Işıkhan: Her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
FOTO FOKUS
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL'dan yapılan atış testini başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ