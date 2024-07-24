Manavgat'ta 4 dönüm kızılçam ormanı yandı

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Süleyman Beyli mevkiinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ormanlık alana dökülen çöp ve molozlardan başladığı belirlendi.

Yangına Orman İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı 8 arasöz, 4 pikap, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı 4 itfaiye, Manavgat Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş makinesi müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına jandarma ve vatandaşlar da destek verdi.

Çok sayıda arı kovanı yandı

Tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangında 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Ormanlık alan içerisinde bulunan çok sayıda arı kovanı da tamamen yandı.