Manavgat'ta 4 dönüm kızılçam ormanı yandı

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Süleyman Beyli mevkiinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ormanlık alana dökülen çöp ve molozlardan başladığı belirlendi.
Yangına Orman İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı 8 arasöz, 4 pikap, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı 4 itfaiye, Manavgat Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş makinesi müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına jandarma ve vatandaşlar da destek verdi.
Tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangında 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Ormanlık alan içerisinde bulunan çok sayıda arı kovanı da tamamen yandı.