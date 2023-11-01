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Türkiye
İHA 01.11.2023 04:30

Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde seyir halindeki motosiklet yolun kenarında duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Saat 02.00 sıralarında İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana gelen olayda F.Z. hakimiyetindeki motosiklet seyir halindeyken, yolun kenarında duran İ.K.'nin kullandığı ticari taksiye arkadan vurdu.

Vurmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve sürücüsü ağır yaralandı. Yoldaki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ticari taksi şoförünü ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı. 

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