Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2023 00:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir" bilgisi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında bugün Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda bugün Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Tesla, ABD'de ilk "otopilot" davasını kazandı
00:04
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı iddiası yalanlandı
23:59
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nden yardım çağrısı
23:54
Kentsel dönüşüm teklifi Genel Kurul'da
23:47
Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
FOTO FOKUS
Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdüründen çağrı
Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdüründen çağrı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ