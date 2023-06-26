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Türkiye
AA 26.06.2023 15:18

Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü

Depremlerden etkilenen Malatya'da musluk suyu içilebilir hale geldi. Mahallelere yerleştirilen su bidonları ise sıcak havanın etkisiyle bakteri riski taşıdığından artık doldurulmayacak.

Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehri besleyen içme suyu kaynaklarında bulanıklık oluştuğu hatırlatıldı.

Vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için geçici süreliğine tüm mahallelere plastik su tankları yerleştirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak sıcaklığın artması nedeniyle su tanklarında bakteri üreme riski ortaya çıkmıştır. Bu nedenle su tankları tekrar doldurulmayacaktır. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan kaptajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu konu ile ilgili bir açıklama yapmış olup, suyun içilebilirliğiyle ilgili bir sakınca görünmemektedir. Günlük olarak farklı laboratuvarlarda içme suyumuz analiz edilmektedir. Suyumuz deprem öncesi değerlerine dönmüştür."

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