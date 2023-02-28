Afet bölgesindeki Malatya bir kez daha depremle sarsıldı.

Çok sayıda hasarlı bina dün meydana gelen 5,6'lık depremde yerle bir oldu.

1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı, 32 kişi enkazlardan sağ olarak çıkarıldı.

29 hasarlı bina ve iş yeri sarsıntı ile birlikte yıkıldı.

Malatya Yeşilyurt merkezli 5,6'lık depremle hasarlı birçok bina çöktü. Ekiplerin Buhara Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Anıl Yağcı aktardı.https://t.co/39uBi3NUD4 pic.twitter.com/hEQxpxxqVy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2023

Enkaz altında bir kişinin olduğu değerlendiriliyor

6 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, depremde yıkılan Zafer Mahallesi İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler termal ısı kameralarıyla ve hassas inleme cihazlarıyla yaptıkları çalışmalarda enkazda 2 kişinin olduğunu belirledi. 2 kişiden biri ekipler tarafından çıkarıldı, diğerini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan "riskli binalara girmeyin" uyarısı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı:

"Şubat ayından itibaren Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunların bir çoğu 5 ve üzeri şeklinde. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu artçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Özellikle eşya tahliyesi yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemleri ile bu binalara girmesinler."



