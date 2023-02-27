AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6'lık depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yıkılan bina sayımız 29. Maalesef 1 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız, 110 yaralı vatandaşımız var. Bunlardan bazıları enkazla ilgili bazıları da yaşanılan artçı sarsıntı sonucu travmalarla ilgili hastanelere başvurmuş durumda. Burada yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Malatya ve çevre illerden takviye ettiğimiz arama kurtarma personellerimizle birlikte 657 kişilik bir ekip arama kurtarmayı aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Şuan arama kurtarması devam eden 2 binamız var. Enkazdan 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık."

[Malatya’da deprem] AFAD Başkanı Yunus Sezer: Yıkılan bina sayımız 29. Bir vatandaşımızı kaybettik, 110 yaralı vatandaşımız var.https://t.co/GDgO2px93E pic.twitter.com/G54EjxzayF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023

"Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz"

Sezer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve binalara eşya almak için girilmemesi gerektiğini hatırlattı:

"Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bu konuya dikkat etmelerini rica ediyorum. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz."