Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elitaş: Kanun hükmünde kararnameler ile kira artışlarına önlem alınabilir
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kanun hükmünde kararnameler ile kira artışlarına önlem alınabilir. Cumhurbaşkanımızın yetkisi var. Bazı kansızlar var kiraları çok artırıyolar. Bunun önüne geçilmesi de gerekiyor" dedi.
Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başladı.
Birçok gündem maddesinin görüşülmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, fahiş kira artışlarına değindi.
"Cumhurbaşkanımızın yetkisi var"
Elitaş, "Kanun hükmünde kararnameler ile kira artışlarına önlem alınabilir. Cumhurbaşkanımızın yetkisi var. Bazı kansızlar var kiraları çok artırıyolar. Bunun önüne geçilmesi de gerekiyor" dedi.
Son Haberler
- 16:44
- 16:31
- 16:30
- 16:14
- 16:20
Sıradaki Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: EYT düzenlemesini umuyorum ki salı günü bitirebiliriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz