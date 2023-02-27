Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başladı.

Birçok gündem maddesinin görüşülmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, fahiş kira artışlarına değindi.

"Cumhurbaşkanımızın yetkisi var"

Elitaş, "Kanun hükmünde kararnameler ile kira artışlarına önlem alınabilir. Cumhurbaşkanımızın yetkisi var. Bazı kansızlar var kiraları çok artırıyolar. Bunun önüne geçilmesi de gerekiyor" dedi.