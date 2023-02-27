Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan, konteynerlere yerleştirilen ailelerle sohbet etti, depremzedelerin yeni yaşam alanlarını inceledi.
Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
Etiketler: Adıyaman Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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