Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan, konteynerlere yerleştirilen ailelerle sohbet etti, depremzedelerin yeni yaşam alanlarını inceledi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.