Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

Şukri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

"Görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşürler"

"Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" açıklamasını yapan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik iş birliğimiz siyasetin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Farklı alanlarda iş birliğimizi geliştirmemiz için çalışmamız lazım. Bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız bunları görüştük. Sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz."

[Mısırlı bakandan taziye ziyareti] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Zor zamanlarda gerçek dostluk belli olur. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız görüşebilir.https://t.co/454AyhuIoC pic.twitter.com/Bm5WNbopG0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023

"Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur"

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu zor zamanlarda bu telefonların büyük bir anlamı var. Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur. Bu dayanışmayı unutmamız mümkün değil. Biz deprem bölgesinde bir taraftan geçici barınma şartlarını daha iyi hale getirmeye çalışırken yıkılan devlet binaları, yollar vs. tabii ki bu konuda Türkiye ile Mısır firmaları iş birliği yapabilir. Afrika ülkelerinde iki ülkenin firmaları ortak çalışabilir. Bu alandaki ilgili kurumlarımızın bir araya gelmesinde fayda vardır."

"Türkiye'nin en kısa zamanda depremin sonuçlarının üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise açıklamasında şunları söyledi:

"Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda depremin sonuçlarıyla ilgili bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz. Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum."