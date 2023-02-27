Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Askerlerden depremzede çocuklara moral ziyareti
Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu askerler, deprem bölgesinden gelip, Ankara'da Gazi Uyumevi'nde misafir edilen çocuklara moral ziyaretinde bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7,7'lik ve 7,6'lık depremlerin ardından bölgeden çok sayıda kişi Ankara'ya getirildi.
Deprem bölgesinden getirilen çocuklar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Gazi Uyumevi'nde misafir edilmeye başlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu askerler de çocukları ziyaret etti.
Çocuklar, kendilerine hediyeler getiren komutanlar ile oyunlar oynayıp vakit geçirdi.
Sadece deprem bölgesindeki çocuklarımızı değil, Ankara’ya tahliye edilen çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2023
Bakanlığımızın Gazi Uyumevi'nde misafir ettiğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler verdik, oyunlarına eşlik ettik ve beraber hikâyeler okuduk. pic.twitter.com/zKErqJDF6Q
Etiketler: Ankara Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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