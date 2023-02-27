Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7,7'lik ve 7,6'lık depremlerin ardından bölgeden çok sayıda kişi Ankara'ya getirildi.

Deprem bölgesinden getirilen çocuklar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Gazi Uyumevi'nde misafir edilmeye başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu askerler de çocukları ziyaret etti.

Çocuklar, kendilerine hediyeler getiren komutanlar ile oyunlar oynayıp vakit geçirdi.