Afet bölgesindeki Malatya bir kez daha depremle sarsıldı.

Çok sayıda hasarlı bina dün meydana gelen 5,6'lık depremde yerle bir oldu.

2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı, 32 kişi enkazlardan sağ olarak çıkarıldı.

31 hasarlı bina ve iş yeri sarsıntı ile birlikte yıkıldı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı

6 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Zafer Mahallesi İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Ekipler termal ısı kameralarıyla ve hassas inleme cihazlarıyla yaptıkları çalışmalarda enkazda 2 kişinin olduğunu belirledi. 2 kişiden biri ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı, diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

'32 kişi kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremine ilişkin saat 10.00 itibarıyla enkazlardan 32 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

12'si ağır olmak üzere 140 kişinin yaralandığı, 40 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları 650 kişinin yer aldığı ekiplerle sürüyor.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Öte yandan Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'dan "riskli binalara girmeyin" uyarısı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı:

"Şubat ayından itibaren Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunların bir çoğu 5 ve üzeri şeklinde. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu artçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Özellikle eşya tahliyesi yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemleri ile bu binalara girmesinler."